AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander zet vrijdag de festiviteiten ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag voort met een bijzonder diner in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Daar komen 150 ‘medejarigen’ samen om bij Willem-Alexander en koningin Máxima aan tafel aan te schuiven.

Voor het etentje kwamen ruim elfduizend aanmeldingen binnen van mensen die net als de koning op 27 april zijn geboren. Voorwaarde voor opgave was echter niet alleen het delen van de geboortedag, maar ook het hebben van een ‘kroonjaar’. Van de genodigden zijn er vijftig precies even oud als de koning, en de overige honderd zijn dit jaar bijvoorbeeld 25, of 35 of 75 geworden.

Na het eten komt het koningspaar met de gasten naar buiten voor het maken van een groepsfoto. Geen gewone maar een ‘gigapixel’ opname. Het hof nodigt iedereen die ook met de koning op de foto wil, uit om rond 21.45 uur naar de Dam te komen. De gigapixel foto is namelijk honderd keer zo scherp als een gewone foto waardoor iedereen die zich op de Dam bevindt zichzelf heel scherp kan terugvinden.

Aansluitend gaan de deuren van het paleis vijftig uur open voor het publiek, tot zondagavond middernacht. In het paleis is ook een speciale tentoonstelling ingericht waarin wordt teruggeblikt op de voorbije vijftig jaar. De 12.500 beschikbare gratis toegangskaarten zijn overigens al allemaal vergeven. De nachtelijke uurtjes van vrijdag en zaterdag gingen het laatst van de hand.