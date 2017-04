CAÏRO – Paus Franciscus heeft vrijdag na aankomst in Caïro gewezen op de centrale rol die Egypte kan spelen in de strijd tegen extremisme en geweld. “Egypte heeft een unieke taak: namelijk de vrede in de regio versterken en stabiliseren, zelfs wanneer het op eigen grondgebied door blind geweld verwond wordt”, zei de leider van de katholieke kerk na een ontmoeting met president Abdel Fattah al-Sisi en regeringsleden.

De paus drong aan op onmiddellijke aanpak van de problemen “om erger afdrijven richting geweld te voorkomen”. Ontwikkeling, welvaart en vrede vormen “een onmisbaar goed, dat elk offer waard is”, aldus Franciscus. “Het zijn doelstellingen die onvoorwaardelijk respect vragen voor onvervreemdbare mensenrechten, zoals gelijkheid van alle burgers en godsdiensten.”