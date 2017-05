OSLO – Ari Behn, de ex-echtgenoot van prinses Märtha Louise, heeft vrijdagavond laat een auto-ongeluk gehad. ”De engeltjes hebben over me gewaakt”, berichtte Behn op Instagram na het ongeval. Dat vond plaats nabij Toppenhaug, niet ver van zijn woning. De auto was volgens Behn ‘total loss’.

De Noorse politie vertelde later dat Ari Behn geprobeerd had uit te wijken voor een tegemoetkomende vrachtwagen en daarbij in de greppel langs de weg was geraakt. Behn kon zelf uit zijn auto stappen en de hulpdiensten bellen. Uit voorzorg werd hij even naar het ziekenhuis gebracht voor een routine-onderzoek.

Volgens Noorse media is zijn ex prinses Märtha Louise dit weekeinde met haar broer kroonprins Haakon en schoonzus kroonprinses Mette-Marit in Nederland voor de viering van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander. Na alle publieke festiviteiten van de afgelopen dagen is er rond paleis Noordeinde nog een feest voor vrienden, zoals koningin Máxima vrijdag vertelde aan gasten bij het verjaardagsdiner in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.