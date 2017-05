LONDEN – De Britse prins Harry heeft zaterdagmiddag de landmacht de beslissende rugbywedstrijd tegen een team van de marine met 29-20 zien winnen. De kleinzoon van koningin Elizabeth bezocht de wedstrijd samen met oud-deelnemers van de Invictus Games.

Voor aanvang van de wedstrijd ontmoette Harry de spelers en de mascottes van de twee teams. Tijdens de rust werd de prins samen met een Invictus Games-atleet geïnterviewd en na afloop mocht Harry de trofee overhandigen aan het winnende team.

Harry is overigens aanwezig bij de rugbywedstrijd in zijn hoedanigheid als beschermheer van het Invictus Games Fonds. Dit jaar komen namelijk alle opbrengsten van de wedstrijd het fonds van de prins ten goede.

De rugbywedstrijd is een jaarlijkse krachtmeting tussen de marine en de landmacht. En dit jaar vieren ze een speciaal jubileum. Het is namelijk de honderdste keer dat de wedstrijd om de Babcock Trophy wordt gespeeld. 80.000 fans in het Twickenham-stadion in Londen keken naar de wedstrijd.