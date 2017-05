STOCKHOLM – Koning Carl Gustaf is zondagmiddag bij het Koninklijk Paleis in Stockholm in het zonnetje gezet ter gelegenheid van zijn 71se verjaardag. Oudste dochter kroonprinses Victoria en echtgenoot prins Daniel waren op tijd teruggekomen van het verjaardagsfeest van koning Willem-Alexander in Den Haag om de hulde mee te maken.

Het festijn bij het paleis kent een vast verloop, met een extra feestelijke wisseling van de wacht, een bloemenhulde door kinderen aan de koning, handjes schudden met belangstellenden en nieuwsgierig toekijken door de rest van de koninklijke familie vanuit de geopende paleisramen. Vooral het vaak verlegen aanreiken van bloemen door peuters en kleuters zorgt altijd voor hilariteit en ontroering, ook bij de jarige koning zelf.

Vorig jaar vierde Carl Gustaf zijn ‘kroonjaar’ nog op grootse wijze, dit jaar was alles meer ingetogen mede vanwege het recente overlijden van zijn zwager Niclas Silfverschiöld en de stamceltransplantatie die zijn zus prinses Christina net week heeft ondergaan. Bij Christina is vorig jaar leukemie vastgesteld.