Expositie in paleis vrijdag weer open

Ruim 12.500 mensen hebben afgelopen weekeinde de expositie ’50 jaar’ in het Koninklijk Paleis in Amsterdam bezocht. Het paleis op de Dam was ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander vijftig uur onafgebroken open voor het publiek.

Mensen die achter het net visten voor een van de gratis kaartjes krijgen een tweede kans: vanaf vrijdag is de tentoonstelling nog eens tien dagen te zien. Bezoekers moeten nu echter wel entree betalen. Ook zijn er geen optredens meer en zijn de tafels niet meer gedekt.

Met de expositie wordt teruggeblikt op de afgelopen vijftig jaar van zowel koning Willem-Alexander als Nederland. Zo is onder meer de nooit eerder getoonde en vanwege het niet openbaar maken daarvan veel besproken doctoraal scriptie van Willem-Alexander te zien, naast de trouwjurk van koningin Máxima, de flipperkast die de prinsen tot hun beschikking hadden in paleis Huis ten Bosch, het ruimtepak van André Kuipers en ‘stier Herman’.