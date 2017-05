Koning Hamad van Bahrein is maandag begonnen aan een vierdaags staatsbezoek aan Maleisië. Op het paleis in Kuala Lumpur werd hij met veel ceremonieel ontvangen door koning Muhammad V.

Het bezoek, dat erop gericht is de banden tussen beide landen te versterken, is historisch. Voor het eerst komt een vorst uit Bahrein over naar Maleisië.

Na de ontvangst in het paleis volgde een persoonlijk gesprek tussen Hamad en zijn Maleisische collega. Maandagavond staat een staatsbanket op het programma. Dinsdag, op de tweede dag van het bezoek van Hamad, spreekt de koning met de Maleisische minister-president Najib Razak en worden verschillende documenten getekend.