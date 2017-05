Koningin Máxima woont op 3 juni de openingsvoorstelling van het Holland Festival bij in de Gashouder in Amsterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekendgemaakt.

De Nationale Opera verzorgt dit jaar de opening met de opera Mariavespers van Claudio Monteverdi. De muzikale leiding is in handen van de Franse dirigent Raphaël Pichon, de zangers en instrumentalisten zijn van het barokensemble Pygmalion. Mariavespers is gebaseerd op het rooms-katholieke avondgebed.

Het Holland Festival is een internationaal podiumkunstenfestival dat ieder jaar plaatsvindt in Amsterdam. De zeventigste editie vindt plaats van 3 tot en met 25 juni.

Vorig jaar ging koningin Máxima samen met koning Willem-Alexander naar de openingsvoorstelling.