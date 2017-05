LONDEN – Koningin Elizabeth heeft geen bezwaar tegen het lidmaatschap van haar neef de Earl of Snowdon van het Britse Hogerhuis. Dat is de conclusie die kan worden getrokken uit de aanvraag van David Linley (55), zoals Snowdon beter bekend is, om in aanmerking te komen voor een aan de erfelijke adel voorbehouden zetel in de ‘House of Lords’.

De aanvraag is opmerkelijk omdat in 1999, toen onder premier Tony Blair het aantal erfelijke parlementsleden drastisch werd verminderd, alle koninklijke ‘Lords’ hun zetel opgaven. Prins Philip, prins Charles, prins Andrew en prins Edward hadden lid mogen blijven, maar zagen daar vanaf.

David Linley’s vader, Anthony Armstrong Jones oftewel de Earl of Snowdon – de titel die hij kreeg na zijn huwelijk met prinses Margaret, de zus van koningin Elizabeth – deed dat echter niet. Hij hield vast aan het voorrecht, te meer omdat hij al sinds zijn echtscheiding in 1978 geen deel meer uitmaakte van de koninklijke clan.

Verkiezing

Oudste zoon David heeft na het overlijden van zijn vader, eerder dit jaar, de titels overgenomen en mag zich nu Earl of Snowdon noemen in plaats van burggraaf Linley. Hij kreeg echter niet automatisch de parlementszetel van zijn vader. Hij heeft zich nu ingeschreven in het register voor de House of Lords en kan hij bij een tussentijdse verkiezing worden gekozen. Die verkiezing vindt overigens pas plaats als één van de huidige 92 erfelijke leden terugtreedt of overlijdt.

David is achttiende in de lijn van troonopvolging, na alle kinderen en kleinkinderen van zijn tante Elizabeth. Dat zal ook de reden zijn geweest dat zij hem niet van zijn voornemen heeft afgehouden.