STOCKHOLM – De Zweedse koning Carl Gustaf is vanaf dinsdag in de Verenigde Staten. Zijn vrouw koningin Silvia gaat niet mee. De vorst blijft tot 6 mei en bezoekt de steden New York, Washington en Boston, zo staat te lezen op de site van het Zweedse hof.

Het gaat om een internationale handelsmissie met de focus op technologie. Carl Gustav maakte in dat kader al eerder een reis naar Japan.

Koningin Silvia gaat overigens ook op reis. Dinsdag is ze in Portugal. In Madeira brengt ze een bezoek aan het hospice Princesa Dona Maria Amélia.