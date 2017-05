NANTERRE – De Britse prins William en zijn vrouw Catherine willen 1,5 miljoen euro schadevergoeding van het Franse roddelblad Closer. Dat plaatste enkele jaren geleden een foto van Catherine die topless aan het zonnen was tijdens een vakantie in Zuid-Frankrijk.

Zes mensen, onder wie drie fotografen, staan terecht voor de publicatie. Op de eerste dag van het proces werd een verklaring van William voorgelezen. De prins stelde dat hij met Catherine in 2012 vakantie vierde in het chateau van een familielid. De foto schond hun privacy, en was volgens William “des te pijnlijker” gezien de dood van zijn moeder Diana, die verongelukte toen ze werd achtervolgd door paparazzi.

Het prinselijk paar wil ook 42.000 euro schadevergoeding van de krant La Provence. Dat publiceerde ook foto’s van William en Catherine, maar daarop had zij haar bovenstuk nog aan.