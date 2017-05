Vijftien bijzondere foto’s die de wereldberoemde fotograaf Mario Testino in 1997 maakte van Diana, prinses van Wales, zijn nu te zien in Althorp. Het is voor het eerst in twaalf jaar dat de iconische opnamen weer gezamenlijk ten toon worden gesteld. De expositie is te zien tot 8 oktober.

“Mario Testino heeft Diana briljant vastgelegd. Deze beelden troffen me diep toen ik ze voor het eerst zag, en ze nu hier te laten zien lijkt me een passend eerbetoon aan mijn prachtige, mooie zus”, aldus Earl Spencer, de broer van Diana. De foto’s zijn destijds gemaakt voor het blad Vanity Fair, enkele maanden voor Diana’s dood.

“Het was een voorrecht de mogelijkheid te hebben gekregen iemand als Diana te fotograferen, en dan te zien dat die foto’s symbolisch zijn geworden voor haar vriendelijkheid en schoonheid. Ik ben blij dat die foto’s nu in het huis van Earl Spencer zijn te zien. Dat brengt haar terug naar het landgoed van haar familie”, aldus Testino in een toelichting op de expositie.

Althorp is het ouderlijk huis van de in augustus 1997 bij een auto-ongeluk in Parijs omgekomen prinses. Diana is op een eilandje op het landgoed begraven.