BRUSSEL – De Belgische koning Filip heeft dinsdag in het Koninklijk Paleis in Brussel een ontmoeting gehad met Aung San Suu Kyi, ‘staatsraad’ en minister van Buitenlandse Zaken van Myanmar. Later had Aung San Suu Kyi ook een onderhoud Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad.

Koning Filip had de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede (1991) al eens eerder ontmoet, toen ze als oppositieleider na jarenlang huisarrest te hebben gehad in 2013 vrij was om Myanmar te verlaten en er ook weer terug te keren. In 2015 won Aung San Suu Kyi de parlementsverkiezingen in haar land, maar de grondwet verbiedt haar om president te worden. Voor haar is daarom de speciale post van ‘State Counselor’ bedacht.

Aung San Suu Kyi bezoekt tijdens haar Europese reis ook Groot-Brittannië en Italië. Ze ligt als regeringsleider internationaal onder vuur onder meer omdat ze niet optreedt tegen de mensenrechtenschendingen in Myanmar ten aanzien van de moslim minderheid Rohingya in het grensgebied met Bangladesh. Suu Kyi wil ook geen internationale onderzoekscommissie in het gebied.