De nieuwe koning van Maleisië sultan Muhammad V, heeft dinsdag in het nu als koninklijk museum ingerichte voormalige koninklijk paleis in Kuala Lumpur een expositie ingewijd over zijn inauguratie als ‘Yang di-Pertuan Agong’. Dat is de Maleise titel voor het staatshoofd van de Maleisische federatie.

De tentoonstelling geeft tekst en uitleg over de kroningsplechtigheid, laat de verschillende ceremoniële voorwerpen zien die bij de plechtigheid zijn gebruikt en geeft ook een overzicht van het leven van de nieuwe koning als sultan van de deelstaat Kelantan.

Negen deelstaten van de federatie hebben een vorst aan het hoofd en zij kiezen uit hun midden de koning, die het ambt vijf jaar uitoefent. Muhammad V werd vorig jaar gekozen als vijftiende Yang di-Pertuan Agong. Hij legde in december de eed af en werd vorige maand ingehuldigd in een kleurrijke en traditierijke ceremonie in het sinds 2011 in gebruik genomen nieuwe paleis, Istana Negara.

Tijdens zijn koningschap draagt een Yang di-Pertuan Agong zijn regeringstaken in zijn eigen sultanaat over aan een zoon of broer die optreedt als regent. Muhammad V wordt de komende vijf jaar in Kelantan vervangen door zijn jongere broer Faiz.