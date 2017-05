Het Oranje Fonds krijgt op 1 juni een nieuwe directeur. Peter Douwes gaat op die datum aan de slag als opvolger van Ronald van der Giessen die vanaf de oprichting van het Fonds bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima aan het roer heeft gestaan. Dat heeft het Oranje Fonds dinsdag bekendgemaakt.

Het Fonds wordt wel de ‘vierde dochter’ van het koningspaar genoemd. Willem-Alexander en Máxima zijn er namelijk nauw bij betrokken. Ze kregen het in 2002 als huwelijksgeschenk en sindsdien is het uitgegroeid tot het grootste sociale fonds van het koninkrijk.

Niet alleen reiken ze jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit, de prijs van het Fonds, maar ook brengen ze tientallen werkbezoeken aan projecten die door het Fonds worden ondersteund. Ook Burendag en NL Doet vallen tegenwoordig onder het Fonds.

Nieuw bloed

Ronald van der Giessen kondigde vorig jaar november aan na veertien jaar een streep te willen zetten onder zijn werkzaamheden. Het was tijd voor nieuw bloed bij het Fonds dat dit jaar zijn derde lustrum viert. Zijn laatste publieke optreden is bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje in Paleis Noordeinde op 18 mei.

Peter Douwes (57) is afkomstig van Make A Wish Nederland, waar hij tot voor kort directeur was. In een persbericht zegt Dick Benschop, bestuursvoorzitter van het Fonds, dat Douwes ‘behalve ondernemend ook verbindend is. Hij is de juiste persoon om voort te bouwen op het stevige fundament dat er in de eerste vijftien jaar is gelegd.’