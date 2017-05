De Noorse bevolking is dinsdag opgeroepen om volgende week voor het paleis te komen zingen voor koning Harald en koningin Sonja. Die vieren op 9 en 10 mei hun tachtigste verjaardag met tal van festiviteiten. Harald heeft de mijlpaal in februari al bereikt, Sonja is in juli jarig.

Het publiek is uitgenodigd om volgende week dinsdag ‘lang zullen ze leven’ te zingen voor de jarigen, de koninklijke familie, de koninklijke gasten uit het buitenland en de presidenten van Finland en IJsland. Die zullen voor zover mogelijk allemaal op het paleisbalkon verschijnen om de huldeblijk in ontvangst te nemen. In het paleis is aansluitend een diner voor de koninklijke gasten.

De volgende dag biedt de Noorse regering in de Opera van Oslo het koningspaar en zijn gasten een feestavond en diner aan. Ook dan zijn er tal van activiteiten in de stad, muzikale optredens en de kans koning en koningin te zien wanneer ze zich van het paleis naar de Opera begeven.