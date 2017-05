Prins Harry in juni naar Singapore en Sydney

LONDEN – De Britse prins Harry gaat in juni naar Singapore en Australië. Dat heeft Kensington Palace dinsdag bekendgemaakt.

Harry brengt eerst een bezoek aan Singapore waar hij meedoet aan de liefdadigheidswedstrijd Sentebale Royal Salute Polo Cup. De opbrengst van de wedstrijd is voor Sentebale, dat in het Afrikaanse Lesotho kansarme kinderen en kinderen met hiv en aids ondersteunt. De prins is beschermheer van de organisatie.

Na Singapore gaat Harry verder naar Sydney waar hij enkele evenementen in aanloop naar de Invictus Games in oktober 2018 bijwoont. De vierde editie van de door de prins bedachte sportwedstrijden voor gewond geraakte oorlogsveteranen vindt volgend jaar plaats van 18 tot en met 29 oktober.