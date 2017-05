LUXEMBURG – Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg krijgen op 23 en 24 mei president Marcelo Rebelo de Sousa van Portugal op staatsbezoek. Dat heeft het Luxemburgse hof bekendgemaakt.

De Sousa blijft zelfs nog een dag langer om de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouwe van Fatima bij te wonen in het Luxemburge Wiltz. Deze bedevaart is erg geliefd bij de omvangrijke Portugese gemeenschap in het groothertogdom. De president is verder in Luxemburg-stad, Betzdorf en Esch-Belval.

Maar liefst 16 procent van de Luxemburgse bevolking is van Portugese afkomst. De Portugezen vormen dan ook na de Fransen de grootste groep buitenlanders. Portugese bewindslieden komen mede daarom geregeld op bezoek. Begin vorige maand was premier António Costa op visite. Hij had toen ook een ontmoeting met groothertog Henri.