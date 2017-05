WASHINGTON – De Zweedse koning Carl Gustaf komt woensdag vanuit New York aan in Washington DC, waar hij deelneemt aan ontmoetingen en besprekingen in het kader van de Royal Technology Mission. Het gezelschap blijft twee dagen in de Amerikaanse hoofdstad en heeft er zoals gebruikelijk een druk programma.

De Koninklijke Zweedse Academie voor Ingenieurswetenschappen (IVA) organiseert sinds 1984 regelmatig ‘koninklijke technologische missies’. Daarvoor wordt een select groepje uit de publieke en private sector en de wetenschappelijke wereld uitgenodigd. Koning Carl Gustaf is als beschermheer van de Academie meestal ook van de partij.

Opzet van de reis is niet alleen dat de deelnemers meer leren over technologische ontwikkelingen in het buitenland maar dat ze ook met elkaar in contact komen. Het programma is daar ook op ingericht, met vaak korte werkbezoeken en langere verplaatsingen per bus zodat de gesprekken goed op gang komen.

De reis naar de Verenigde Staten duurt een week. Naast New York, waar financiële technologie aandacht kreeg, en Washington waar beleid maken op de rol staat, gaat het gezelschap ook nog naar Boston waar onderzoek en ondernemerschap worden bestudeerd.