Koning Hamad van Bahrein is woensdag vanuit Maleisië aangekomen in Bandar Seri Bagwan voor een officieel bezoek aan Brunei Darassalam op uitnodiging van sultan Hassanal Bolkiah.

Koning Hamad bracht de afgelopen dagen een vierdaags bezoek aan Maleisië, zijn eerste aan dit Zuidoost-Aziatische koninkrijk. Maandag had hij verschillende ontmoetingen met de nieuwe koning Muhammad V, en dinsdag volgde een gesprek met premier Najib Razak.

De kleine Golfstaat Bahrein wil op verschillende terreinen de economische betrekkingen met Maleisië verbeteren. Zo zijn er overeenkomsten getekend over samenwerking op het gebied van luchtvaart, defensie, handel en olie- en gasexploratie.

Besprekingen

Verdere samenwerking staat ook op de agenda voor de besprekingen die koning Hamad voert met sultan Hassanal Bolkiah, die behalve staatshoofd onder meer ook premier en minister van Defensie is van de olierijke ministaat op het eiland Borneo.

Hamad was al eerder in Brunei. In 2004 woonde hij het huwelijk bij van kroonprins Billah.