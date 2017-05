MONACO – Prins Albert II zit regelmatig op de tribune van het Louis II-stadion om zijn favoriete voetbalclub AS Monaco aan te moedigen, maar dat hij ook zijn vrouw prinses Charlène meeneemt naar de tribunes van het voetbalstadion komt minder vaak voor.

Woensdagavond woonde het Monegaskische prinselijk paar de halve finale bij van de Champions League. Helaas voor sportliefhebbers Albert en Charlène won Juventus op bezoek bij AS Monaco met 2-0.

De Argentijn Gonzalo Higuaín scoorde halverwege de eerste helft na een hakje van Dani Alves en was na een uur weer trefzeker. Weer was Alves de aangever. De return in Turijn wordt komende dinsdag gespeeld.