BRUSSEL – Libië wil een nieuwe rechtszaak tegen de organisatie van prins Laurent over een bebossingsproject in het Noord-Afrikaanse land. Dat meldt VTM Nieuws. Het project ketste in 2010 af, voor er een boom was geplant.

Een rechtbank in Brussel veroordeelde Libië daarop tot een schadevergoeding van 38 miljoen euro aan de vereniging zonder winstoogmerk (vzw), het bedrag is intussen opgelopen tot 45 miljoen. Maar Libië zegt dat er indertijd al een schikking van 400.000 euro is getroffen. Niemand weet waar dat geld naartoe is.

Het eerste herbebossingsproject van de vzw van prins Laurent in Mauritanië was een groot succes. In 2008 haalde zijn vzw ook in Libië een contract binnen om een groene gordel aan te leggen rond de steden Tripoli, Benghazi en Al Baida. Maar twee jaar later wou de Libische minister van Landbouw het project niet meer financieren. Libië betaalde ter compensatie een schikking van 400.000 euro.

Advocaat

Volgens een advocaat van de Libische staat heeft men ondanks die minnelijke beëindiging in augustus 2011, tijdens de burgeroorlog, een dagvaarding gestuurd naar de Libische staat. “Waarbij men eigenlijk tijdelijk 17 miljoen euro schadevergoeding bijkomend heeft gevorderd”, aldus advocaat Sandra Gobert. “Nu, op grond van contractbreuk. Dat kan natuurlijk niet. Ofwel is er contractbreuk, maar dan is er geen minnelijke beëindiging. Ofwel is er een minnelijke beëindiging, en dan is er geen contractbreuk.”

Door de woelige oorlogsjaren heeft Libië zich nooit echt kunnen verdedigen voor de rechtbank. In theorie moet het land nu al 45 miljoen euro schadevergoeding betalen. Maar Libië wil de zaak laten heropenen, omdat er nog heel wat vragen in het dossier zijn. Donderdag start de procedure voor de rechtbank. Of er echt een nieuw proces komt, wordt pas later bekend.