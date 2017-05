LONDEN – Prins Philip heeft woensdag weer het werk verricht waarvoor leden van koninklijke families bijna dagelijks worden gevraagd: een lint doorknippen. De hertog van Edinburgh, die volgende maand 96 jaar wordt, verrichtte de ‘core business’ bij de Marylebone Cricket Club (MCC) in Londen. Die nam in het wereldberoemde cricketstadion Lord’s een nieuwe tribune in gebruik.

Dat de echtgenoot van koningin Elizabeth was uitgenodigd om de schaar ter hand te nemen, was geen toeval. Philip is tweemaal (1949-1950, 1974-1975) president van de prestigieuze club geweest en hij is al bijna zeventig jaar (sinds 1948) erelid van MCC.

Aan de 30 miljoen euro kostende en 2656 plaatsen tellende nieuwe tribune, vernoemd naar de Engelse cricketheld Sir Pelham Warner, is twee jaar gewerkt. Het publiek kan er aanstaande zondag voor het eerst gebruik van maken bij de ‘Royal London One Day International’ wedstrijd tussen Engeland en Ierland.

Prins Philip maakte na de opening al meteen gebruik van het nieuwe Pelham-restaurant dat ook deel uitmaakt van de tribune.