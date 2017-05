ARLINGHAM – Prins William en zijn vrouw Catherine hebben thuis in Anmer Hall in Norfolk altijd verse eieren van hun vijf kippen. Dit onthulde Catherine woensdag tegenover schoolkinderen tijdens een bezoek aan een boerderij in Arlingham in het graafschap Gloucestershire, weet Hello.

Tot nu was alleen bekend dat de hertog en hertogin van Cambridge thuis een cockerspaniël hebben die luistert naar de naam Lupo, terwijl hun kinderen prins George en prinses Charlotte samen de zorg hebben over hamster Marvin.

De 35-jarige Catherine bezocht woensdag een boerderij waar kinderen uit de stad de kans krijgen een week lang te werken. Kate werd rondgeleid langs varkens, kippen en schapen. Catherine gaf een van de lammetjes melk met de fles.

De boerderij wordt gerund door de Britse kinderboekenschrijver Michael Morpurgo, bekend van het verhaal War Horse, en zijn vrouw Clare. Hun stichting Farms for City Children heeft als doel kinderen kennis te laten maken met het agrarische leven, het platteland en voedselproductie.