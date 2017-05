TALLINN – Sophie, de gravin van Wessex en schoondochter van koningin Elizabeth, heeft woensdag in Estland een bezoek gebracht aan de legerbasis in Tapa. Daar zijn onder meer Britse en Franse NAVO-troepen gelegerd om de Baltische republiek te beschermen tegen mogelijke dreiging uit buurland Rusland.

Sophie is erekolonel van het ‘5th Battalion The Rifles’, dat sinds enige tijd in Estland is gehuisvest. De gravin, echtgenote van prins Edward, verscheen in passende outfit bij het bezoek aan de basis: camouflagekleding en legerkistjes.

Sophie arriveerde dinsdag al in Tallinn, waar ze onder meer werd ontvangen door premier Jüri Ratas en president Kersti Kaljulaid. Ook bezocht de gravin een kleuterschool, waar kinderen met een lichamelijke of geestelijke achterstand naast andere kinderen les krijgen.