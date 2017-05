De Luxemburgse bevolking krijgt de kans deel te nemen aan de jaarlijkse fakkeltocht aan de vooravond van de nationale feestdag op 23 juni. Er is plek voor driehonderd liefhebbers die mee kunnen lopen in de optocht door de stad, met groothertog Henri en zijn familie als toeschouwers.

De nationale feestdag is als Koningsdag, de viering van de verjaardag van de groothertog. En net als vroeger met Koninginnedag onder koningin Beatrix, wordt de verjaardag niet op de eigenlijke dag gevierd maar enkele maanden later. Henri is op 16 april jarig, maar viert dat dus in juni.

De fakkeloptocht maakt al heel lang deel uit van de festiviteiten, maar deelname was altijd voorbehouden aan scouts en jeugdorganisaties. De stad Luxemburg heeft dit jaar echter besloten ook driehonderd gewone burgers toe te laten. Die kunnen zich voor 31 mei per e-mail aanmelden bij de gemeente.