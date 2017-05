De Britse premier Theresa May heeft prins Philip namens het hele land bedankt voor zijn “standvastige steun” aan zijn echtgenote en aan honderden goede doelen. De echtgenoot van koningin Elizabeth, die volgende maand 96 jaar wordt, trekt zich dit najaar terug uit het openbare leven.

“Namens het hele land wil ik mijn diepste dankbaarheid en beste wensen overbrengen aan zijne koninklijke hoogheid de hertog van Edinburgh”, liet May weten. Volgens haar is Philips “bijdrage aan ons Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en de wereld nog jarenlang enorm nuttig”. May was woensdag nog op Buckingham Palace, waar ze met koningin Elizabeth sprak over de verkiezingen van volgende maand. Ook Philips pensioenplannen zijn waarschijnlijk besproken.

Buckingham Palace maakte donderdagochtend bekend dat de 95-jarige hertog van Edinburgh geen nieuwe uitnodigingen meer aanneemt. De verplichtingen die nog tot en met de zomer in zijn agenda staan, werkt Philip nog af.

Ook Jeremy Corbyn, de leider van de Labourpartij, bedankte Philips jarenlange inzet. “Hij heeft zijn leven toegewijd aan het ondersteunen van de koningin en ons land.” Corbyn prees in het bijzonder de door Philip geïnitieerde Duke of Edinburgh Awards, waarmee “al ruim zestig jaar in ruim 140 landen” jongeren worden gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen. “We bedanken prins Philip voor zijn diensten en wensen hem het beste tijdens zijn welverdiende pensioen.”