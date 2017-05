De Britse prins Philip legt dit najaar al zijn koninklijke taken neer. De 95-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth zal wellicht nog “van tijd tot tijd” in het openbaar verschijnen, liet Buckingham Palace donderdag weten, maar hij neemt geen nieuwe uitnodigingen voor officiële bezoeken meer aan.

Philip heeft nog afspraken staan tot augustus. Die bezoeken zal hij gewoon afleggen. De hertog van Edinburgh staakt ook zijn actieve werk voor de honderden organisaties waar hij lid, beschermheer of voorzitter van is. Een specifieke reden voor zijn stap terug is niet bekendgemaakt.

In een verklaring liet het paleis weten dat Philip “de volledige steun van de koningin heeft”. Elizabeth blijft onverminderd doorgaan met publieke optredens, daarbij ondersteund door andere leden van de koninklijke familie.