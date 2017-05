Koning Filip bezoekt soldaten in Litouwen

Koning Filip van België en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) hebben donderdag de Belgische soldaten in Litouwen bezocht. Die zitten daar om indruk te maken op de Russen. De Litouwse presidente was er dankbaar voor.

België neemt deel aan de Enhanced Forward Presence van de Navo aan de grens met Rusland. Gevechtseenheden van verschillende Navo-landen installeren zich in de drie Baltische staten en in Polen.

De Belgen zitten in Rukla, in Litouwen op ongeveer 150 kilometer van de grens met Rusland. Ze staan er onder commando van de Duitsers en er zijn ook Nederlanders, Luxemburgers en binnenkort Noren. De Belgen houden zich bezig met ondersteunende logistieke taken, zoals het verplaatsen van tanks met diepladers naar oefengebied.

Demonstratie

Koning Filip en minister Vandeput kregen een demonstratie van het logistieke kunnen van de Belgen. De koning piepte even binnen in een slaapkamer van een groepje Belgische en Duitse soldaten en babbelde wat met de soldaten bij een hapje en een drankje. De vorst had voor de gelegenheid zijn kostuum van de landmacht aangetrokken.

Dat de koning langskomt bij de soldaten in Litouwen, vindt Vandeput “een opsteker voor de troepen”. “Het is bijzonder dat hij een logistieke eenheid bezoekt. Dat gebeurt niet vaak”, zegt de minister tegen persbureau Belga.

Ook de Litouwers konden het Belgische hoge bezoek waarderen, zo bleek uit de hartelijke ontvangst bij presidente Dalia Grybauskaite in Vilnius. Zij benadrukt dat “de veiligheid van de alliantie begint in de Baltische staten”, wijzende op verhoogde Russische militaire activiteit aan de oostelijke Navo-grenzen en “Russische pogingen om verkiezingsresultaten in West-Europa te beïnvloeden”.