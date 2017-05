Koningin Mathilde heeft donderdag bij de uitreiking van de naar vernoemde prijs gehamerd op het belang van muziek. Volgens de Belgische koningin is “muziek niet weg te denken uit het leven, en zeker niet uit dat van jongeren”, zei ze tijdens de uitreiking van de Koningin Mathilde Prijs.

“Muziek is een universele taal die mensen verbindt, ongeacht hun achtergrond”, sprak de echtgenote van koning Filip. Volgens de koningin is de kracht van muziek “mensen met elkaar in contact brengen, samen genieten van een muzikaal gebeuren en samen een bijzonder moment delen, ieder op zijn of haar manier”.

Mathilde brak een lans voor klassieke muziek, dat volgens haar vaak onterecht buiten de boot valt. “Klassieke muziek geeft haar geheimen weliswaar maar prijs als je de tijd neemt om ze te vinden. Ze scherpt verder het doorzettingsvermogen aan bij kinderen.”

Grote succes

De Belgische koningin vertelde dat ze met eigen ogen heeft gezien dat muziek “haar nut heeft bewezen als therapie om het rationele en het emotionele weer in balans te brengen”. “Het fonds dat mijn naam draagt, steunt deze sociale functie van muziek, vandaar ook het thema van dit jaar: music connects – muziek verbindt.”

Meer dan 120 projecten werden ingediend voor de Koningin Mathilde Prijs 2017, 23 werden er geselecteerd en kregen samen 150.000 euro. “Dit grote succes toont aan dat er een behoefte is aan initiatieven die muziek centraal stellen in het welzijn en de opvoeding van kinderen”, vond Mathilde.

Een jongerenjury koos de uiteindelijke winnaar uit de 23 geselecteerde projecten. Crossing Music uit Oostende, dat kinderen van verschillende nationaliteiten uitnodigt aan de slag te gaan met liedjes uit hun eigen cultuur, kreeg de Koningin Mathilde Prijs 2017.