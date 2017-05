Op de Dam in Amsterdam is donderdag twee minuten stilte in acht genomen om oorlogsslachtoffers te gedenken. Vooraf was er een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Daar sprak auteur Annejet van der Zijl de 4 mei-voordracht uit.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren aanwezig. Zij legden een krans bij het Nationaal Monument op de Dam voordat twee minuten stilte in acht werden genomen. Daarna zijn meer kransen gelegd.

De krans namens de Rijksministerraad werd gelegd door minister-president Mark Rutte, minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie), staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en enkele gevolmachtigd ministers van respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten.