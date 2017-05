Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa hebben woensdagavond in hun residentie in Colmar-Berg een diner aangeboden aan de hele Luxemburgse regering. Ministers en staatssecretarissen waren uitgenodigd met hun partners om aan te schuiven.

Het groothertogelijk hof gaf donderdag een foto vrij van het gezelschap voor aanvang van het diner. Het groothertogelijk paar werd op de trap geflankeerd door vier mannen: premier Xavier Bettel en zijn echtgenoot Gauthier Destenay, en vicepremier Etienne Schneider en zijn man Jérôme Domange. De premier trouwde in 2015 enkele maanden na het invoeren van het homohuwelijk in Luxemburg. De vicepremier trad eind vorig jaar in het huwelijk.

Henri en Maria Teresa geven jaarlijks een etentje voor de regering. Ook erfgroothertog Guillaume en zijn vrouw Stéphanie waren bij het diner aanwezig.