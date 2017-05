Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdagavond aanwezig bij de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam. Het koningspaar legt een krans bij het Nationaal Monument op de Dam.

Voordat Willem-Alexander en Máxima dat doen, wonen ze in de Nieuwe Kerk de 4 mei-voordracht bij. Die is dit jaar van auteur Annejet van der Zijl. Om 20.00 uur, als het openbare leven twee minuten stil ligt, nemen de koning en koningin bij het Nationaal Monument ook stilte in acht.

Ook andere leden van de koninklijke familie zijn donderdag bij herdenkingen. Prinses Margriet is met haar man Pieter van Vollenhoven op het militair ereveld op de Grebbeberg in Rhenen. Bij de herdenking van de gevallen beroepsmilitairen en dienstplichtigen is ook prins Pieter-Christiaan, de derde zoon van Margriet en Pieter.