Prins Philip volgt het voorbeeld van prins Henrik van Denemarken en gaat met pensioen. Dat heeft Buckingham Palace donderdag bekendgemaakt. Philip, hertog van Edinburgh, wordt volgende maand 96 jaar. Koningin Elizabeth (91), die de beslissing van haar man steunt, zet haar werkzaamheden voort.

Prins Philip en koningin Elizabeth komen donderdag nog in actie. Ze worden verwacht bij een kerkdienst voor de leden van de Orde van Verdienste in de Chapel Royal in St James’ Palace. Philip, die woensdag nog een tribune opende in het cricketstadion Lord’s en daar memoreerde ’s wereld meest ervaren plaquette-onthuller te zijn, heeft nog een aantal verplichtingen in zijn agenda staan, maar neemt geen nieuwe uitnodigingen meer aan.

In november zal hij wel deelnemen aan de viering van zijn huwelijksverjaardag. Philip en koningin Elizabeth zijn op 20 november zeventig jaar getrouwd. De prins heeft dan net zo lang publieke taken vervuld. Philip kondigde bij zijn negentigste verjaardag al aan zijn taken en publieke optredens te gaan verminderen, maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. Philip is nog altijd beschermheer van meer dan 780 organisaties en vorig jaar ondernam hij 110 officiële verplichtingen, veel meer dan zijn kleinzoons William en Harry.

Beroemd en berucht

Philip is beroemd en berucht om ad rem uitspraken en grappen, die niet altijd op vruchtbare grond vielen zoals een waarschuwingen aan Britse studenten in China dat ze moesten oppassen geen spleetogen te krijgen als ze te lang bleven. Hij klaagde dat de media hem niet altijd goed begrepen of hem met opzet in een kwaad daglicht stelden.

Philip is op 21 juni 1921 geboren op het Griekse eiland Korfoe, als lid van de Griekse koninklijke familie. Hij groeide op in ballingschap, zonder zijn ouders. In de Tweede Wereldoorlog diende hij in de Britse Royal Navy, en ontmoette in die tijd ook prinses Elizabeth. Voor haar was het liefde op het eerste gezicht. Philip dacht na zijn huwelijk nog lange tijd in de marine te kunnen dienen, maar in 1952 veranderde zijn rol en zijn leven toen Elizabeth koningin werd. Sinds die tijd heeft hij zijn vrouw bij haar werk ondersteund.