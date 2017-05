Een prominente mensenrechtenadvocaat in Thailand kan tot 150 jaar celstraf krijgen voor het beledigen van het koningshuis. Hij staat terecht voor tien aanklachten onder Thailands strenge wet tegen majesteitsschennis, zei een Thaise organisatie van mensenrechtenadvocaten donderdag.

Prawet Prapanukul verdedigde enkele leden van een oppositiepartij en was advocaat in een geruchtmakende zaak over majesteitsschennis. Hij werd afgelopen weekend opgepakt door de politie. Het is niet helemaal duidelijk wat hij heeft geschreven of gezegd dat heeft geleid tot zijn arrestatie.

In Thailand worden geregeld lange straffen opgelegd voor het beledigen van het koningshuis. Zo kreeg een man in 2015 dertig jaar celstraf voor majesteitsschennis en een vrouw 28 jaar.