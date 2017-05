Felipe leert over Amerikaanse geschiedenis

BILBAO – Koning Felipe heeft zich vrijdag laten bijspijkeren over de geschiedenis van Amerika. De Spaanse vorst bezocht in Bilbao een tentoonstelling over de bijdrage die de Spaanse monarchie leverde aan de vorming van de Verenigde Staten.

Felipe werd met alle egards ontvangen. Niet alleen de burgemeester van Bilbao, Juan Mari Aburto, wachtte de koning op, ook Baskische dansers stonden klaar om Felipe te verwelkomen. De koning werd vervolgens rondgeleid langs de ruim tweehonderd tentoongestelde werken.

Nadat hij de expositie had bekeken, tekende Felipe het gastenboek. Daarna kon de koning nog niet door naar zijn volgende afspraak, aangezien veel mensen hoopten op een ontmoeting met Felipe. Eerst nam hij de tijd voor een praatje en een foto met de werknemers van Iberdrola. De expositie ‘La memoria recobrada. Huellas en la historia de los Estados Unidos’ is te zien in het hoofdkantoor van het Spaanse nutsconcern, de Iberdrola Tower.

Toen Felipe het Iberdrola-hoofdkantoor, met 165 meter het hoogste gebouw in Bilbao, verliet, nam hij de tijd voor het publiek dat voor hem op de been was. Felipe schudde handen en maakte een praatje met de mensen die hem opwachtten. Vervolgens ging hij door naar San Sebastián, waar de koning stilstond bij het zeventigjarig bestaan van AFM, het samenwerkingsverband van fabrikanten van werktuigmachines.