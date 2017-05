BANGKOK – Koning Hamad van Bahrein heeft op de terugweg van zijn staatsbezoeken aan Maleisië en Brunei vrijdag een tussenstop gemaakt in Thailand. In Bangkok begaf hij zich naar het Grote Paleis waar hij in de Maha Prasat-troonzaal de laatste eer bewees aan de in oktober na een regering van ruim zeventig jaar overleden koning Bhumibol.

De stoffelijke resten van de Thaise koning rusten in afwachting van de plechtige crematie eind oktober in het paleis. In de troonzaal vinden regelmatig religieuze plechtigheden plaats ter ere van de in Thailand zeer geliefde vorst. Buiten het paleis, op het aanpalende San Luang-veld, wordt ondertussen hard gewerkt aan de bouw van een speciaal crematorium dat voor de laatste riten voor de overleden koning zal worden gebruikt.

Koning Hamad was niet de eerste vorst die in Bangkok op rouwbeklag kwam. Eerder waren ook de koning van Bhutan en het keizerspaar van Japan naar Thailand gekomen om Bhumibols stoffelijk overschot te groeten.