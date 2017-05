OSLO – In en rond het Koninklijk Paleis in Oslo is het een bedrijvigheid van belang in voorbereiding op de festiviteiten volgende week dinsdag voor de tachtigste verjaardagen van koning Harald en koningin Sonja. Het Noorse hof maakte het publiek deelgenoot van de werkzaamheden door vrijdag een aantal foto’s te plaatsen op Instagram.

In de Grote Eetzaal zijn de tafels al gedekt. Borden, servetten en bestek staan op hun netjes uitgemeten plek en ook de stoelen en tafels staan netjes in het gelid. De hofhouding was vrijdag nog druk in de weer met het aanbrengen van de kaarsen in de keurig opgepoetste vergulde kandelaars die dinsdag op tafel zullen staan. Ook in de bloemperken rond het paleis werd gewerkt.

Er zijn twee gala’s voor de dubbele verjaardag: één in het paleis en één een dag later in de Opera van Oslo. Bijna alle Europese koningshuizen zullen vertegenwoordigd zijn. De verwachting is dat uit Nederland tenminste koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Mabel aanwezig zullen zijn. Koning Harald was de peetvader van prins Friso en Mabel heeft eerder ook festiviteiten aan het Noorse hof bijgewoond.

Het Noorse hof maakt naar verluidt maandag de gastenlijst bekend maar de Belgische, Deense en Zweedse koningshuizen hebben al laten weten op het hoogste niveau in Oslo vertegenwoordigd te zullen zijn. Uit Spanje komen koning-emeritus Juan Carlos en koningin Sofia, maar volgens de vrijdag gepubliceerde agenda van het Spaanse hof alleen voor het door de Noorse regering aangeboden diner woensdag.