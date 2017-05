Prinses Beatrix slaat 5 mei-concert weer over

AMSTERDAM – Prinses Beatrix is ook dit jaar niet bij het 5 mei-concert. Vorig jaar was het eerste jaar dat Beatrix het concert, traditiegetrouw de afsluiting van de nationale viering van Bevrijdingsdag, oversloeg.

Als koningin was Beatrix elk jaar van de partij en ook de eerste jaren na haar abdicatie in 2013 vierde de prinses de vrijheid op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré. Het Metropole Orkest, dat het 5 mei-concert dit jaar verzorgt, moet het dus doen met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Voor aanvang van het concert troffen zij in Carré de genodigden, onder wie de leden van het demissionair kabinet en de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.

Het Metropole Orkest deelt het podium vrijdagavond met Roel van Velzen, Joy Wielkens en harpist Remy van Kesteren. Ook het ZO! Gospel Choir, de cast van Soldaat van Oranje – De musical en dansers van Het Nationale Ballet staan op het podium in de Amstel.