HILVERSUM – Koning Willem-Alexander en koning Máxima waren vrijdagavond een van de velen die naar het traditionele 5 mei-concert aan de Amsterdamse Amstel keken. Ruim 1,6 miljoen mensen keken thuis vanaf de bank mee met het koningspaar. Dat blijkt uit gegevens van Stichting KijkOnderzoek.

Het concert was de officiële afsluiting van de Nationale Viering Bevrijding. Elk jaar neemt een ander orkest het optreden voor zijn rekening. Dit jaar was het de beurt aan het Metropole Orkest onder leiding van chef-dirigent Jules Buckley.

Na afloop van het concert voer het koningspaar weg en nam daarbij de tijd om het aanwezige publiek uit te zwaaien. Dit deden ze zonder prinses Beatrix. Vorig jaar was het eerste jaar dat Beatrix het concert oversloeg. Als koningin was Beatrix elk jaar van de partij en ook de eerste jaren na haar abdicatie in 2013 vierde de prinses de vrijheid op en rond de Amstel.