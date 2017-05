SOFIA – De heilige synode van de Bulgaarse Orthodoxe kerk heeft unaniem besloten dat bij alle kerkelijke plechtigheden in kerken en kloosters voortaan weer gebeden gaat worden voor tsaar (of koning) Simeon II. ‘Laten we allen bidden voor de koning van de Bulgaren, Simeon’, luidt een van de door de synode aanbevolen gebeden. Ook ten tijde van de monarchie werd er voor de koning gebeden.

Simeon II werd als zesjarige in 1943, in het midden van de Tweede Wereldoorlog koning toen zijn vader tsaar Boris III onder nooit geheel opgehelderde omstandigheden overleed kort na een bezoek aan Hitler in Berlijn. De machtsovername van de communisten dwong Simeon met zijn familie in ballingschap te gaan.

Na de val van het communisme in 1989 kreeg hij weer toestemming terug te keren en in de periode 2001-2005 was Simeon zelfs even premier van Bulgarije. Daardoor verloor hij bij een deel van de bevolking wel zijn politieke neutraliteit en sindsdien is zijn positie ook bemoeilijkt. Simeon, die dit jaar tachtig jaar wordt, heeft verzoeken om president te worden afgewimpeld en brengt tegenwoordig zijn tijd afwisselend door tussen Bulgarije en Spanje, waar hij ook tijdens zijn ballingschap woonde.