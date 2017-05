De kans dat prins Charles of een ander lid van de Britse koninklijke familie dit jaar een bezoek brengt aan Israël is nihil. Dat schrijft zondag The Times of Israel. De Britse regering wil niet dat iemand gaat om de betrekkingen met de Arabische landen niet op het spel te zetten. Eerder dit jaar had president Reuvin Rivlin de prins van Wales uitgenodigd in het najaar op visite te komen.

Israël herdenkt dan dat precies honderd jaar geleden de Balfour-verklaring werd opgesteld. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Lord Balfour stelde daarin dat zijn regering de plannen van een stichting van een Joods nationaal tehuis in Palestina ondersteunde, mits geen afbreuk werd gedaan aan de rechten van de niet-Joodse inwoners. De verklaring legde de basis voor de stichting van de staat Israël dertig jaar later.

Sinds de onafhankelijkheid van Israël heeft nog geen enkel lid van de Britse koninklijke familie in een officiële hoedanigheid het land bezocht. Charles was er wel voor de uitvaarten van de vermoorde premier Yitzhak Rabin en voor oud-president Shimon Peres, en ook prins Philip is eens geweest om het graf van zijn moeder te bezoeken, maar dat telt voor Israël niet.

Het wegblijven heeft te maken met de Britse politieke, militaire en economische belangen in de rest van het Midden-Oosten. Charles is bijvoorbeeld al vele keren op bezoek geweest in Jordanië, Saudi-Arabië en Qatar. Vorig jaar november circuleerden er berichten dat Charles in november 2017 dan eindelijk naar Israël zou komen, maar volgens de Times of Israel en The Sun houdt de regering dat tegen. De uitnodiging van Rivlin zou Charles zelfs niet hebben bereikt.