De Feria de Abril, het grote festijn van de Andalusische stad Sevilla, heeft ook dit jaar kunnen rekenen op koninklijk bezoek. De afgelopen dagen genoten de Griekse kroonprins Pavlos en zijn vrouw Marie Chantal van het kleurrijke festijn met flamenco, paarden, lekker eten en veel dansen. Op Instagram deden ze er trouw verslag van.

Misschien dat ze vorige week bij het verjaardagsfeest van koning Willem-Alexander in Den Haag nog enige tips hebben gekregen van Máxima en Willem-Alexander, die hebben elkaar immers in 1999 tijdens de Feria – die meestal twee weken na de Goede Week en Pasen wordt gehouden – ontmoet. ‘Feria de Sevilla, wat een schitterend weekeinde’, schreef Pavlos zondag.

Naast Pavlos en Marie Chantal was ook prins Emanuele Filiberto, de Italiaanse troonpretendent, in Sevilla en omgeving. Zondag bijvoorbeeld speelde hij er polo, zoals de kleinzoon van de laatste koning van Italië trots op Instagram liet zien, samen met foto’s van paarden en ruiters in één van de vele optochten.

De Oranjes brachten de korte meivakantie elders door. Samen met Máxima’s Argentijnse familie was het koninklijk gezin met prinses Beatrix in Salzburg, waar ze ook niet met rust werden gelaten door lokale media die al enkele dagen voor hun komst het hele vakantieprogramma publiceerden. Alle aandacht schoot de koning getuige de televisiebeelden ook in het verkeerde keelgat. Hij reageerde in elk geval zeer verstoord op de inbreuk op zijn privacy.