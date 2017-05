Koning Willem-Alexander gaat maandagmiddag op stap met zijn tante prinses Margriet. De koning en de prinses wonen in de Ridderzaal in Den Haag de viering bij van 150 jaar Nederlandse Rode Kruis.

Ook prins Pieter-Christiaan, de derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, is bij de jubileumviering. Hij is vicevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, zijn moeder is erevoorzitter van de organisatie.

In de Ridderzaal neemt Willem-Alexander het eerste exemplaar van het jubileumboek Hier om te helpen in ontvangst. Dit boek beschrijft anderhalve eeuw Rode Kruis-hulpverlening aan de hand van verhalen van vrijwilligers.

Tijdens de viering in Den Haag wordt ook de Henry Dunantlezing uitgesproken. Dit keer is het de beurt aan diplomate Sigrid Kaag om de lezing, die sinds 2012 is verbonden aan het Rode Kruis, te houden.