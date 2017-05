DEN HAAG – Koningin Máxima lanceert binnenkort een website voor ‘financieel fitte’ werknemers. Dat doet ze op dinsdagochtend 23 mei tijdens het jaarlijks symposium van het platform Wijzer in geldzaken, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag bekend.

De website die Máxima lanceert moet werkgevers stimuleren verantwoord financieel gedrag bij hun werknemers te bevorderen. Door middel van informatie, tips en checklists kunnen werkgevers hun werknemers ondersteunen om ‘financieel fit’ te blijven en hun werk met aandacht en plezier te kunnen doen.

Wijzer in geldzaken, waarvan Máxima erevoorzitter is, is een van de initiatiefnemers van de site. Het jaarlijkse symposium van het platform staat dit keer in het teken van de veranderingen op de arbeidsmarkt voor zowel werkgevers als werknemers. Doel van de bijeenkomst is om de laatste wetenschappelijke en praktische inzichten te delen.