BRUNSSUM – Ernestine Richardson-Bryan uit Brunssum is overleden. De honderdjarige dame was anderhalve week geleden nog de oudste gast tijdens het diner dat koning Willem-Alexander ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag gaf in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Richardson-Bryan, die door de koning werd genoemd in zijn toespraak, stierf in de nacht van donderdag op vrijdag in een verzorgingstehuis in Brunssum. Dat meldt het lokale LOO-tv. Haar gezondheid was al langer verzwakt, maar desondanks genoot ze volgens een van haar dochters “volop” van het diner met het koningspaar.

“Het sterkste geslacht bewijst zich ook weer”, zei Willem-Alexander over Richardson-Bryan, die net als de koning op 27 april jarig was. De koning vertelde over haar leven en haar negen kinderen, zes dochters en drie zonen. “Ze hebben allemaal gestudeerd, maar ze moeten ook leren het huishouden staande te houden. Het resultaat: de jongens koken beter dan de meisjes”, sprak Willem-Alexander. “En alle kinderen dragen hun moeder op handen.”

De koning vierde op donderdag 27 april zijn verjaardag in Tilburg, waar hij met zijn familie Koningsdag doorbracht. Een dag later dineerde Willem-Alexander met 150 medejarigen op het paleis in Amsterdam. Dat weekeinde kwamen familie en vrienden, onder wie veel koninklijke gasten, naar Den Haag voor de verjaardag van de koning. Vervolgens genoot Willem-Alexander met zijn gezin van een korte vakantie.