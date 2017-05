DEN HAAG – Prins Pieter-Christiaan was maandagochtend al vroeg uit de veren om het jubileum van het Nederlandse Rode Kruis te vieren. De prins, vicevoorzitter van de Nederlandse tak van de hulpverleningsorganisatie, hees in Den Haag de vlag voor het Rode Kruis.

Aan de Hofvijver werden dertien Rode Kruisvlaggen gehesen ter ere van het 150-jarige bestaan van de Nederlandse tak. Pieter-Christiaan kreeg daarbij hulp van burgemeester Pauline Krikke van de hofstad en de voorzitter en vrijwilligers van de afdeling Den Haag van het Rode Kruis.

Maandag is het Internationale Rode Kruisdag. Het jubileum van de Nederlandse tak wordt in ons land groots gevierd. Koning Willem-Alexander en prinses Margriet, erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, wonen maandagmiddag een viering bij in de Ridderzaal.