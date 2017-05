Het Noorse koningshuis zal er de komende dagen alles aan doen om te voorkomen dat het Spaanse koningspaar op zichzelf is aangewezen. Dat meldt de krant Diario maandag in een vooruitblik op de festiviteiten rond de viering van de tachtigste verjaardagen van de Noorse koning Harald en koningin Sonja.

Koning Juan Carlos en koningin Sofia leven al jaren gescheiden levens en na de talrijke onthullingen over zijn buitenechtelijke relaties en de troonsafstand in 2014 wordt ook de schijn niet meer echt opgehouden. Een enkele keer vervult het koningspaar nog gezamenlijk publieke taken, zoals het openen van een tentoonstelling, maar verder gaan beiden hun eigen weg. “Het liefst zo ver mogelijk van elkaar”, aldus de krant.

Dat vergt voor de Noren enige protocollaire gymnastiek. Juan Carlos en Sofia moeten bijvoorbeeld aan tafel gesprekspartners hebben die hen interesseren, zodat ze niet op elkaar zijn aangewezen voor conversatie. “Ze praten alleen met elkaar als het niet anders kan”, observeerde Diario. Dat bleek vorig jaar bijvoorbeeld op pijnlijke wijze bij de viering van de zeventigste verjaardag van de Zweedse koning Carl Gustaf. Het Spaanse paar was als eerste in de paleiskerk, en zat daar minuten lang ongemakkelijk te zijn, zonder met elkaar blikken of woorden te wisselen.

Volgens Diario slaapt het paar niet alleen apart, maar heeft het ook de wens om waar dat maar enigszins mogelijk is, op verschillende verdiepingen te slapen. Er zijn dan ook geen plannen voor een feest ter gelegenheid van de 55ste huwelijksverjaardag later dit jaar, net zo min als de gouden bruiloft werd gevierd.