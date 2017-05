Groothertog Henri van Luxemburg heeft maandag mede namens zijn echtgenote groothertogin Maria Teresa een telegram gestuurd naar Emmanuel Macron om hem te feliciteren met zijn verkiezing tot president van Frankrijk.

De groothertog kijkt uit naar verdere verdieping van de relatie met zijn buurland en naar een gezamenlijke aanpak van gemeenschappelijke uitdagingen, zo schrijft hij aan ‘Monsieur le Président élu’. Ook zegt Henri dat de betrekkingen tussen Luxemburg en Frankrijk in de eerste plaats een ‘relatie van het hart’ is.

Henri’s neef koning Filip was er zondagavond al snel bij om via Twitter Emmanuel Macron geluk te wensen met zijn zege op Marine Le Pen. “Meerderheid van Fransen heeft gekozen voor een Frankrijk binnen Europa. Proficiat Emmanuel Macron”, luidde de boodschap van het Belgische hof. Koningin Noor van Jordanië reageerde ook. “Bemoedigend”, noemde ze de verkiezingsuitslag in een bericht op Twitter.

Emmanuel Macron kan de komende dagen rekenen op een stapel van gelukwensen uit de hele wereld.