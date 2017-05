MADRID – Koning-emeritus Juan Carlos van Spanje heeft maandag de gouden medaille van verdienste van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde uitgereikt aan zijn jongere zus prinses Margarita. De Infanta, tevens hertogin van Soria, kreeg haar onderscheiding voor haar constante toegewijde steun aan de academische instelling.

Bij de plechtigheid waren ook koningin Sofia, Margarita’s echtgenoot Don Carlos Zurita en haar oudere zus prinses Pilar aanwezig. “Lieve Margarita, koningin Sofia en de hele familie zijn enorm trots op je, zoals onze ouders ook trots op je zouden zijn geweest”, zei Juan Carlos in zijn toespraak. Namens het afwezige koningspaar Felipe en Letizia bracht hij haar een stevige omhelzing over.

De raad van bestuur besloot om Margarita te belonen vanwege haar aandacht, toewijding en liefde voor de Academie. Daarbij werd ook gekeken naar haar steun voor het museum dat haar naam draagt, het Museum voor Geneeskunde Infanta Margarita.

De prinses is sinds haar geboorte in 1939 in Rome, tijdens de ballingschap van de koninklijke familie, blind. Bij haar huwelijk in 1972 met de arts Carlos Zurita gaf ze haar rechten op de troon – op dat moment nog onbezet vanwege de regering van dictator Francisco Franco in Spanje – op.